"Тоттенхэм" вступил в борьбу за форварда "Фиорентины" Кокорина
Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен
Лондонский "Тоттенхэм" стал очередным претендентом на сербского нападающего флорентийской "Фиорентины" Душана Влаховича, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Тоттенхэм" собирается усилить атаку даже в том случае, если в команде останется форвард Харри Кейн.
Ранее сообщалось, что Влаховичем интересуются "Ювентус" и "Атлетико".
В прошлом сезоне 21-летний Влахович провел за "Фиорентину" 40 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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