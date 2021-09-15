"Тоттенхэм" вступил в борьбу за одного из лидеров "Милана"

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"Тоттенхэм" вступил в борьбу за одного из лидеров "Милана"

Фото: инстаграм Франка Кессье/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Милана" Франку Кессье, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб намерен подписать футболиста летом 2022 года, когда у него завершится срок контракта с "Миланом". "Тоттенхэм" готов платить хавбеку зарплату в размере восьми миллионов евро в год. Также Кессье интересуются "Барселона", ПСЖ и "Арсенал".

24-летний Кессье выступает за "Милан" с 2017 года. Всего он провел за клуб 185 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 15 результативных передач.

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