"Тоттенхэм" вступил в борьбу за одного из лидеров "Милана"

Фото: инстаграм Франка Кессье/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Милана" Франку Кессье, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб намерен подписать футболиста летом 2022 года, когда у него завершится срок контракта с "Миланом". "Тоттенхэм" готов платить хавбеку зарплату в размере восьми миллионов евро в год. Также Кессье интересуются "Барселона", ПСЖ и "Арсенал".

24-летний Кессье выступает за "Милан" с 2017 года. Всего он провел за клуб 185 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 15 результативных передач.

Не пропустите: "Челси" и "Тоттенхэм" планируют провести дерби с нулевым углеродным следом. | http://soccernews.ru