"Тоттенхэм" вступил в борьбу за одного из лидеров "Милана"
Фото: инстаграм Франка Кессье/Автор неизвестен
Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Милана" Франку Кессье, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, английский клуб намерен подписать футболиста летом 2022 года, когда у него завершится срок контракта с "Миланом". "Тоттенхэм" готов платить хавбеку зарплату в размере восьми миллионов евро в год. Также Кессье интересуются "Барселона", ПСЖ и "Арсенал".
24-летний Кессье выступает за "Милан" с 2017 года. Всего он провел за клуб 185 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 15 результативных передач.
Не пропустите: "Челси" и "Тоттенхэм" планируют провести дерби с нулевым углеродным следом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Руководитель ПСЖ высказался о будущем Мбаппе
-
Главные новости дня: 14 сентября
-
Роналду отреагировал на сенсационное поражение "Манчестер Юнайтед" в матче с "Янг Бойз"
-
Феерия "Баварии", позор "Барселоны", неудача "Зенита": все результаты Лиги чемпионов 14 сентября
-
"Динамо" Киев сыграло вничью с "Бенфикой". Арбитр отменил гол украинцев в концовке матча
Лента новостей
-
За Рюдигера могут побороться "Реал" и ПСЖ
-
Пике высказался о свисте болельщиков "Барселоны" в адрес Роберто
-
В "Ливерпуле" определили лучшего игрока августа
-
Малиновский ярко высказался о своем отъезде из сборной Украины
-
В "Ливерпуле" назвали сроки восстановления Эллиотта после жуткой травмы
-
Фернандиньо высказался о несостоявшемся переходе Роналду в "Манчестер Сити"
-
Владелец "Наполи" предложил создать новый турнир вместо Лиги Чемпионов
-
В Кремле оценили игру сборной России под руководством Карпина
-
Лапорта вызвал Кумана на разговор после разгрома от "Баварии"
-
Тренер "Янг Бойз" высказался о сенсационной победе над "Манчестер Юнайтед"
-
"Челси" намерен продлить Аспиликуэту
-
"Тоттенхэм" вступил в борьбу за одного из лидеров "Милана"
-
Дибала высказался о ситуации с продлением контракта с "Ювентусом"
-
Губерниев высказался о провале "Барселоны" в матче с "Баварией"
-
В "Рубине" рассказали подробности о травме Самошникова
-
"Барселона" теряет Альбу
-
Тренер "Бенфики" сравнил "Спартак" и киевское "Динамо"
-
Шевченко может возглавить клуб МЛС
-
Симеоне ярко высказался о возвращении Гризманна в "Атлетико"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить Шоу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18