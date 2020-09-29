"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Рюдигера

"Тоттенхэм" готов побороться за защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

По сведениям Goal.com, руководство "шпор" видят в немце более дешевую альтернативу защитнику "Интера" Милану Шкриньяру.

Напомним, что "Челси" хочет расстаться с Рюдигером до закрытия трансферного окна. Ранее интерес к игроку проявляли "Барселона", ПСЖ и "Рома".

В прошлом сезоне на счету Рюдигера два забитых гола в 26 матчах.

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