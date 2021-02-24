"Тоттенхэм" второй раз разгромил "Вольфсберг" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
В ответной игре 1/16 финала Лиги Европы "Тоттенхэм" разгромил "Вольфсберг".
По сумме двух матчей "шпоры" прошли в 1/8 финала турнира.
"Тоттенхэм" Англия - "Вольфсберг" Австрия 4:0, первая игра - 4:1
Голы: Алли, 10 - 1:0, Винисиус, 50 - 2:0, Бэйл, 73 - 3:0, Винисиус, 83 - 4:0
"Тоттенхэм": Харт, Доэрти (Лавинье, 74), Алдервейрелд, Дэвис, Дайер, Ламела (Бэйл, 69), Сиссоко (Джон, 82), Уинкс, Алли (Скарлетт, 81), Бергвейн (Лукас Моура, 69), Винисиус.
"Вольфсберг": Куттин, Новак (Павелич, 46), Баумгартнер (Гиорбелидзе, 65), Хенрикссон, Шерцер (Перич, 65), Линдль, Верницниг, Штрацниг (Рнич, 79), Лочошвили, Визингер (Йовелич, 46), Дьенг.
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