"Тоттенхэм" выбил "Челси" из Кубка лиги

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"Тоттенхэм" выбил "Челси" из Кубка лиги

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм" в серии пенальти победил "Челси". В первом тайме счет открыл Тимо Вернер, но в концовке матча равновесие восстановил Эрик Ламела.

"Тоттенхэм" Лондон – "Челси" Лондон - 1:1 (0:1), по пенальти - 5:4
Голы: Вернер, 19 - 0:1, Ламела, 83 - 1:1

"Тоттенхэм": Льорис, Регилон, Орье, Танганга, Дайер, Сиссоко, Ндомбеле, Ламела, Жедсон Фернандеш (Хейбьерг, 63), Бергвейн, Алдервейрелд.

"Челси": Менди, Томори, Чилуэлл (Эмерсон, 66), Зума, Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Хадсон-Одои, Жиру, Вернер.

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