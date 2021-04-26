"Тоттенхэм" выбирает между четырьмя тренерами
Фото твиттер Юлиана Нагельсманна
Лондонский "Тоттенхэм" сформировал шорт-лист из четырёх тренеров, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, "шпоры" рассматривают кандидатуры Юлиана Нагельсманна ("РБ Лейпциг"), Брендана Роджерса ("Лестер"), Роберто Мартинеса (сборная Бельгии) и Марселино Гарсии Тораля ("Атлетик").
Приоритетным для клуба является вариант с приглашением немецкого наставника "быков".
Напомним, что неделю назад "Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен 29-летний Райан Мэйсон.
Не пропустите: "РБ Лейпциг" увеличил размер компенсации за Нагельсманна. | http://soccernews.ru
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