"Тоттенхэм" выбирает между двумя тренерами

Фото: инстаграм Конте

"Тоттенхэм" все еще не определился с кандидатурой нового тренера.

Как сообщает The Telegraph, "шпоры" выбирают между Антонио Конте и Зинедином Зиданом.

Отмечается, что Конте считается приоритетным вариантом, так как Зидан хочет тренировать сборную Франции.

Напомним, что ранее Конте покинул "Интер", а Зидан - "Реал". В самом "Тоттенхэме", после увольнения Жозе Моуринью, и.о. тренера был Райан Мейсон.

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