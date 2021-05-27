"Тоттенхэм" выбирает между двумя тренерами
Фото: инстаграм Конте
"Тоттенхэм" все еще не определился с кандидатурой нового тренера.
Как сообщает The Telegraph, "шпоры" выбирают между Антонио Конте и Зинедином Зиданом.
Отмечается, что Конте считается приоритетным вариантом, так как Зидан хочет тренировать сборную Франции.
Напомним, что ранее Конте покинул "Интер", а Зидан - "Реал". В самом "Тоттенхэме", после увольнения Жозе Моуринью, и.о. тренера был Райан Мейсон.
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