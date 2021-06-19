"Тоттенхэм" выбирает между тремя тренерами

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"Тоттенхэм" выбирает между тремя тренерами

Лондонский "Тоттенхэм" продолжает искать нового главного тренера, который сменит на этом посту уволенного ещё в апреле Жозе Моуринью.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сейчас в шорт-лист "шпор" входят три специалиста - это Эрнесто ВальвердеРальф Рангник и Эрик тен Хаг.

Напомним, что ранее сорвались назначения Паулу Фонсеки и Дженнаро Гаттузо.

Последней командой Вальверде была "Барселона", Рангник в 2019 году покинул "РБ Лейпциг", а тен Хаг сейчас возглавляет "Аякс".

Не пропустите: "Тоттенхэм" поспорит за трансферную цель "Арсенала". | http://soccernews.ru
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