"Тоттенхэм" выбирает между тремя тренерами

Лондонский "Тоттенхэм" продолжает искать нового главного тренера, который сменит на этом посту уволенного ещё в апреле Жозе Моуринью.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сейчас в шорт-лист "шпор" входят три специалиста - это Эрнесто Вальверде, Ральф Рангник и Эрик тен Хаг.

Напомним, что ранее сорвались назначения Паулу Фонсеки и Дженнаро Гаттузо.

Последней командой Вальверде была "Барселона", Рангник в 2019 году покинул "РБ Лейпциг", а тен Хаг сейчас возглавляет "Аякс".

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