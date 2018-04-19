"Тоттенхэм" выделит 135 миллионов евро на летние трансферы

Руководство "Тоттенхэма" определило трансферный бюджет на лето, сообщает The Independent.

По сведениям издания, главный тренер клуба Маурисио Почеттино получит 135 миллионов евро на усиление состава в летнее трансферное окно.

Наставник "шпор" планирует приобрести двух защитников, флангового хавбека и нападающего.

Не пропустите: "Тоттенхэм" интересуется полузащитником "Лестера". | http://soccernews.ru