"Тоттенхэм" выделит крупную сумму на трансферы в случае назначения Конте
Бывший наставник миланского "Интера" Антонио Конте получил гарантии по усилению состава от руководства "Тоттенхэма".
По информации Calciomercato, боссы "шпор" пообещали итальянскому специалисту трансферный бюджет, превышающий 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что самому тренеру клуб готов платить более 18 миллионов евро в год.
"Тоттенхэм" идёт на 9-м месте в АПЛ после 10 туров. В понедельник лондонцы уволили Нуну Эшпириту Санту.
В мае Конте покинул "Интер" из-за разногласий с руководством и с тех пор остаётся без команды.
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