"Тоттенхэм" выделит Сон Хын Мину дополнительного психолога

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"Тоттенхэм" выделит Сон Хын Мину дополнительного психолога

"Тоттенхэм" хочет предоставить форварду Сон Хын Мину дополнительного психолого. В клубе обеспокоены состоянием корейского игрока после матча 11-го тура АПЛ с "Эвертоном" (1:1). Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, в клубе есть штатный психолог, однако "Тоттенхэм" считает, что нападающему нужен еще один врач.

Напомним, что в конце матча Сон сфолил на Гомеше, который потерял равновесие, а затем в него врезался защитник "Тоттенхэма" Серж Орье. В итоге Гомеш получил перелом ноги.

По сведениям издания, кореец долгое время не мог прийти в себя и плакал, когда уходил с поля.

А еще: Болельщик "Эвертона" оскорбил Сона на расовой почве. Клуб ведет расследование | http://soccernews.ru
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