"Тоттенхэм" выиграл в первом матче при Моуринью, обыграв "Вест Хэм"

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"Тоттенхэм" выиграл в первом матче при Моуринью, обыграв "Вест Хэм"

В 13-м туре чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:2. Победу "шпорам" принесли голы Сон Хын Мина, Лукаса Моуры и Харри Кейна. У "молотков" отличились Майкл Антонио и Анджело Огбонна

Стоит отметить, что этот матч стал для "Тоттенхэма" первым под руководством Жозе Моуринью.

Благодаря победе "Тоттенхэм" поднялся на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстает от зоны Лиги Чемпионов на восемь очков.

"Вест Хэм" – "Тоттенхэм" - 2:3 (0:2)
Голы: Сон Хын Мин, 36 - 0:1, Лукас Моура, 43 - 0:2, Кейн, 49 - 0:3, Антонио, 73 - 1:3, Огбонна, 90+7 - 2:3

"Тоттенхэм": Гассанига, Дэвис (Роуз, 75), Санчес, Орье, Алдервейрелд, Алли (Эриксен, 79), Уинкс, Лукас Моура (Сиссоко, 82), Дайер, Сон Хын Мин, Кейн.

Не пропустите: "Тоттенхэм" может сохранить одного из лидеров благодаря Моуринью. | http://soccernews.ru
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