"Тоттенхэм" выиграл всего один матч на "Уэмбли" из 11

В матче третьего тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Бернли" (1:1).

Стоит отметить, что лондонский клуб выиграл всего 1 матч из 11, которые проводил на стадионе "Уэмбли". При этом "шпоры" проиграли семь из этих поединков и имеют в них отрицательную разницу мячей 11-22.

Напомним, что "Тоттенхэм" перебрался на "Уэмбли" из-за небольшой вместимости родного "Уайт Харт Лейн".

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