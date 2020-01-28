"Тоттенхэм" выкупил Ло Чельсо у "Бетиса"

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"Тоттенхэм" выкупил Ло Чельсо у "Бетиса"

"Тоттенхэм" выкупил права у "Бетиса" на полузащитника Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение футболиста со "шпорами" рассчитано до 2025 года.

По данным transfermarkt, лондонский клуб заплатил за футболиста около 60 миллионов евро.

Напомним, аргентинец играет в "Тоттенхэме" с лета 2019 года на правах аренды. В соглашении команды присутствовала опция выкупа, которой клуб воспользовался в свези с уходом хавбека Кристиана Эриксена в "Интер".

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