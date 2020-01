"Тоттенхэм" выкупил Ло Чельсо у "Бетиса"

"Тоттенхэм" выкупил права у "Бетиса" на полузащитника Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.



✍️ Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS