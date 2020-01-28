"Тоттенхэм" выкупил Ло Чельсо у "Бетиса"

"Тоттенхэм" выкупил права у "Бетиса" на полузащитника Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.



✍️ Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 28 января 2020 г.

Соглашение футболиста со "шпорами" рассчитано до 2025 года.

По данным transfermarkt, лондонский клуб заплатил за футболиста около 60 миллионов евро.

Напомним, аргентинец играет в "Тоттенхэме" с лета 2019 года на правах аренды. В соглашении команды присутствовала опция выкупа, которой клуб воспользовался в свези с уходом хавбека Кристиана Эриксена в "Интер".

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