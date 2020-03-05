"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии, проиграв в серии пенальти "Норвичу"
В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" в серии пенальти уступил "Норвичу" и выбыл из турнира.
"Тоттенхэм" - "Норвич" 1:1, по пенальти - 2:3
Голы: Вертонген, 13 - 1:0, Дрмич, 78 - 1:1
"Тоттенхэм": Ворм, Вертонген, Орье, Санчес, Алли (Пэрротт, 96), Скипп, Лукас Моура (Ламела, 70), Ло Чельсо, Бергвейн (Жедсон Фернандеш, 54), Уинкс (Ндомбеле, 81), Дайер.
"Норвич": Крул, Льюис, Ааронс, Годфри, Хэнли, Рупп (Ида, 72), Кэнтуэлл, Вранчич (Маклин, 67), Буэндиа (Штиперманн, 97), Трибулл (Тетти, 89), Дрмич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18