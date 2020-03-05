"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии, проиграв в серии пенальти "Норвичу"

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"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии, проиграв в серии пенальти "Норвичу"

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" в серии пенальти уступил "Норвичу" и выбыл из турнира.

"Тоттенхэм" - "Норвич" 1:1, по пенальти - 2:3

Голы: Вертонген, 13 - 1:0, Дрмич, 78 - 1:1

"Тоттенхэм": Ворм, Вертонген, Орье, Санчес, Алли (Пэрротт, 96), Скипп, Лукас Моура (Ламела, 70), Ло Чельсо, Бергвейн (Жедсон Фернандеш, 54), Уинкс (Ндомбеле, 81), Дайер.

"Норвич": Крул, Льюис, Ааронс, Годфри, Хэнли, Рупп (Ида, 72), Кэнтуэлл, Вранчич (Маклин, 67), Буэндиа (Штиперманн, 97), Трибулл (Тетти, 89), Дрмич.

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Комментарии

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