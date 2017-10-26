"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Лиги, выигрывая у "Вест Хэма" с преимуществом в два мяча

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"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Лиги, выигрывая у "Вест Хэма" с преимуществом в два мяча

В матче 1/8 финала Кубка английской Лиги "Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму". В первом тайме "шпоры" забили два мяча усилиями Муссы Сиссоко и Деле Алли. Однако во второй половине дубль Андре Айю и Анджело Огбонны принесли победу "молотобойцам".

"Тоттенхэм" – "Вест Хэм" - 2:3 (2:0)
Голы: Сиссоко, 6 - 1:0, Алли, 37 - 2:0, Айю, 55 - 2:1, Айю, 60 - 2:2, Огбонна, 70 - 2:3

"Тоттенхэм": Ворм, Алдервейрелд, Дэвис, Роуз (Эриксен, 81), Фойт, Алли, Сиссоко, Дайер, Триппьер, Льоренте (Дембеле, 72), Сон Хын Мин (Нкуду, 83).

"Вест Хэм": Адриан, Огбонна, Крессуэлл, Байрэм, Куяте, Фернандеш (Обианг, 77), Райс, Лансини (Арнаутович, 88), Нобл, Айю, Кэрролл.

Не пропустите: Алли стал четвертым игроком из АПЛ, забившим более 20 голов в 2017 году. | http://soccernews.ru

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