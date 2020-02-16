"Тоттенхэм" вырвал победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ

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"Тоттенхэм" вырвал победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ

В рамках 26-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на выезде переиграл "Астон Виллу".

Благодаря победе "шпоры" поднялись на шестое место, а "Астон Вилла" осталась на 17-м.

"Астон Вилла" - "Тоттенхэм" 2:3

Голы: Алдервейрелд (аг), 9 - 1:0, Алдервейрелд, 27 - 1:1, Сон Хын Мин, 45 - 1:2, Энгельс, 53 - 2:2, Сон Хын Мин, 90 - 2:3

"Астон Вилла": Рейна, Гильбер, Конса, Энгельс, Таргетт, Грилиш, Дринкуотер (Накамба, 60), Эль-Гази (Трезеге, 70), Дуглас Луис, Хоз, Саматта (Бастон, 83).

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Алли (Жедсон Фернандеш, 83), Уинкс, Бергвейн, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Дайер (Ло Чельсо, 60).    

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