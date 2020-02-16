"Тоттенхэм" вырвал победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ
В рамках 26-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на выезде переиграл "Астон Виллу".
Благодаря победе "шпоры" поднялись на шестое место, а "Астон Вилла" осталась на 17-м.
"Астон Вилла" - "Тоттенхэм" 2:3
Голы: Алдервейрелд (аг), 9 - 1:0, Алдервейрелд, 27 - 1:1, Сон Хын Мин, 45 - 1:2, Энгельс, 53 - 2:2, Сон Хын Мин, 90 - 2:3
"Астон Вилла": Рейна, Гильбер, Конса, Энгельс, Таргетт, Грилиш, Дринкуотер (Накамба, 60), Эль-Гази (Трезеге, 70), Дуглас Луис, Хоз, Саматта (Бастон, 83).
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Алли (Жедсон Фернандеш, 83), Уинкс, Бергвейн, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Дайер (Ло Чельсо, 60).
Читайте также: Гол Мане помог "Ливерпулю" обыграть "Норвич". | http://soccernews.ru
главное
-
"Ювентус" без Роналду обыграл "Брешию" и другие результаты 24-го тура Серии А
-
"Реал" и "Атлетико" готовы побороться за Агуэро
-
"Тамбов" договорился об аренде базы "Спартака"
-
"Манчестер Сити" может лишиться чемпионства 2014 года
-
Директор "Манчестер Сити" заверил футболистов, что у клуба есть неопровержимые доказательства по делу об отстранении от еврокубков
Лента новостей
-
Сарри объяснил отсутствие Роналду в матче с "Брешией"
-
"Челси" не отказался от трансфера Санчо
-
"Аякс" разгромил "Валвейк" в матче чемпионата Нидерландов
-
Смольников отклонил предложение "Зенита" о продлении контракта
-
1
"Бавария" уверенно разобралась с "Кельном" и вернула себе первое место
-
"Лион" поделил очки со "Страсбуром"
-
"Ювентус" без Роналду обыграл "Брешию" и другие результаты 24-го тура Серии А
-
"Тоттенхэм" вырвал победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ
-
В интернете выложили фото новой выездной формы "Барселоны"
-
Лодыгин близок к переходу в тульский "Арсенал"
-
"Реал" и "Атлетико" готовы побороться за Агуэро
-
"Леганес" сыграл вничью с "Бетисом" в матче Примеры
-
"Атлетико" вступил в борьбу за защитника "Вальядолида"
-
Артета принял решение по будущему Обамеянга
-
Скауты "Интера", "Боруссии" и "Эвертона" следят за хавбеком "Вероны"
-
1
Луис Суарес Мирамонтес высказался о перспективах "Барселоны" в этом сезоне
-
Вьери назвал своего фаворита Евро-2020
-
Ротенберг объяснил, почему Шатов отказал "Сочи"
-
"Удинезе" и "Верона" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Севилья" и "Эспаньол" завершили матч результативной ничьей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Бернли
|26
|34
|11
|Арсенал Лондон
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18