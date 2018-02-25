"Тоттенхэм" вырвал победу в игре с "Кристал Пэлас"

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"Тоттенхэм" вырвал победу в игре с "Кристал Пэлас"В матче 28-го тура английской Премьер-Лиги "Тоттенхэм" одержал выездную победу над "Кристал Пэлас".

"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" - 0:1

Гол: Кейн, 89 - 0:1.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Ван-Биссака, Фосу-Менса, Томкинс (Дилэйни, 85), Ван Анхолт, Миливойевич, Ридевалд, Макартур, Таунсенд (Ли Чхон-Ен, 87), Бентеке, Сорлот.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Хосабед, Дайер, Дэвис, Ваньяма, Дембеле (Сон Хын-Мин, 80), Эриксен, Алли, Ламела (Моура, 66), Кейн.

Напомним, "Тоттенхэм" заинтересован в подписании Мартиаля. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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