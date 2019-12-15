"Тоттенхэм" вырвал победу в матче с "Вулверхэмптоном"

"Тоттенхэм" в гостевом матче вырвал победу у "Вулверхэмптона" в 17-м туре чемпионата Англии.

Счет был открыт на 8-й минуте встречи форвардом гостей Лукасом Моуром. Спустя 59 минут нападающий "волков" сравнял счет Адам Траоре. В конце матча защитник "Тоттенхэма" Ян Вертоген забил решающий гол.

"Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" - 1:2 (0:1)

Голы: Лукас Моура, 8 - 0:1, Траоре, 67 - 1:1, Фертонген, 90+1 - 1:2.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре, Жота.

"Тоттенхэм": Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Санчес, Сиссоко, Дайер, Алли (Фойт, 90+2), Сон Хын Мин (Уинкс, 90+2), Лукас Моура (Эриксен, 89), Кейн.

После 17 туров АПЛ "Тоттенхэм" набрал 26 баллов и занял 6 место турнирной таблице.

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