"Тоттенхэм" вырвал победу в матче с "Вулверхэмптоном"
"Тоттенхэм" в гостевом матче вырвал победу у "Вулверхэмптона" в 17-м туре чемпионата Англии.
Счет был открыт на 8-й минуте встречи форвардом гостей Лукасом Моуром. Спустя 59 минут нападающий "волков" сравнял счет Адам Траоре. В конце матча защитник "Тоттенхэма" Ян Вертоген забил решающий гол.
"Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" - 1:2 (0:1)
Голы: Лукас Моура, 8 - 0:1, Траоре, 67 - 1:1, Фертонген, 90+1 - 1:2.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре, Жота.
"Тоттенхэм": Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Санчес, Сиссоко, Дайер, Алли (Фойт, 90+2), Сон Хын Мин (Уинкс, 90+2), Лукас Моура (Эриксен, 89), Кейн.
После 17 туров АПЛ "Тоттенхэм" набрал 26 баллов и занял 6 место турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Арсенал Лондон
|17
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9