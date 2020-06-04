"Тоттенхэм" вышел из борьбы за Коутиньо
Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо не перейдёт в "Тоттенхэм" этим летом, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "шпоры" отказались от идеи подписать бразильца из-за завышенных требований по его трансферу.
Напомним, что права на звёздного хавбека принадлежат "Барселоне", а за "Баварию" он играет в аренде.
Между тем, интерес к Коутиньо сохраняют "Челси", "Арсенал" и "Ньюкасл".
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|Команда
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|2
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|27
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|3
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|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18