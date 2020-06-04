"Тоттенхэм" вышел из борьбы за Коутиньо

Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо не перейдёт в "Тоттенхэм" этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "шпоры" отказались от идеи подписать бразильца из-за завышенных требований по его трансферу.

Напомним, что права на звёздного хавбека принадлежат "Барселоне", а за "Баварию" он играет в аренде.

Между тем, интерес к Коутиньо сохраняют "Челси", "Арсенал" и "Ньюкасл".

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