"Тоттенхэм" вышел на первое место в АПЛ

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"Тоттенхэм" вышел на первое место в АПЛ

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" с минимальным счетом обыграл "Уотфорд". Единственный гол в конце первого тайма забил Сон Хын Мин.

"Тоттенхэм", набрав девять очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В другом матче "Бернли" и "Лидс" сыграли вничью со счетом 1:1.

"Тоттенхэм" – "Уотфорд" - 1:0 (1:0)
Гол: Сон Хын Мин, 42 - 1:0

"Тоттенхэм": Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Сон Хын Мин (Хиль, 88), Хейбьерг, Алли, Скипп, Кейн, Бергвейн (Лукас Моура, 68).

"Бернли" – "Лидс" - 1:1 (0:0)
Голы: Вуд, 61 - 1:0, Бэмфорд, 86 - 1:1

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