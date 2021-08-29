"Тоттенхэм" вышел на первое место в АПЛ
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" с минимальным счетом обыграл "Уотфорд". Единственный гол в конце первого тайма забил Сон Хын Мин.
"Тоттенхэм", набрав девять очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
В другом матче "Бернли" и "Лидс" сыграли вничью со счетом 1:1.
"Тоттенхэм" – "Уотфорд" - 1:0 (1:0)
Гол: Сон Хын Мин, 42 - 1:0
"Тоттенхэм": Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Сон Хын Мин (Хиль, 88), Хейбьерг, Алли, Скипп, Кейн, Бергвейн (Лукас Моура, 68).
"Бернли" – "Лидс" - 1:1 (0:0)
Голы: Вуд, 61 - 1:0, Бэмфорд, 86 - 1:1
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|О
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|27
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18