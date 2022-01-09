"Тоттенхэм" вышел в 4-й раунд Кубка Англии
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В матче 3-го раунда Кубка Англии "Тоттенхэм" обыграл "Моркэм" и вышел в следующий раунд турнира.
Победу "шпорам" принесли голы Харри Уинкса, Лукаса Моуры и Харри Кейна. В составе гостей отличился Энтони О'Коннор.
"Тоттенхэм" – "Моркэм" - 3:1 (0:1)
Голы: О`Коннор, 33 - 0:1, Уинкс, 74 - 1:1, Лукас Моура, 85 - 2:1, Кейн, 88 - 3:1
"Тоттенхэм": Голлини, Доэрти, Дэвис, Родон, Танганга, Сессеньон (Эмерсон, 87), Уинкс, Ло Чельсо (Скарлетт, 88), Ндомбеле (Скипп, 69), Алли (Кейн, 69), Хиль (Лукас Моура, 69).
"Моркэм": Карсон, О`Коннор, Маклафлин, Бедо (Гибсон, 65), Ли, Диагурага (Уилдиг, 77), Маккалмонт, Куни (Джонс, 77), Стоктон, Маклолин, Аюнга (Обика, 58).
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