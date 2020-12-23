"Тоттенхэм" вышел в полуфинал Кубка Английской Лиги

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"Тоттенхэм" вышел в полуфинал Кубка Английской ЛигиСостоялся матч 1/4 финала Кубка Лиги между "Сток Сити" и "Тоттенхэмом". Хозяева уступили со счетом 1:3.

"Сток Сити" - "Тоттенхэм" 1:3 (0:1)

Голы: Бэйл, 22 - 0:1, Томпсон, 53 - 1:1, Дэвис, 70 - 1:2, Кейн, 81 -1:3

"Сток Сити": Лонерган, Суттар, Батт, Фокс (Флетчер, 34), Смит, Томпсон, Оукли-Бут (Воукс, 79), Казнс, Макклейн, Коллинз, Браун (Пауэлл, 71).

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Доэрти, Дэвис, Дайер, Уинкс, Алли (Ламела, 66), Лукас Моура (Сиссоко, 66), Хейбьерг, Бэйл (Сон Хын Мин, 46), Кейн.

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