"Тоттенхэм" вышел в полуфинал Кубка лиги

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги "Тоттенхэм" обыграл "Вест Хэм" и завоевал путевку в полуфинал.

Победу "шпорам" принесли голы Стевена Бергвейна и Лукаса Моуры. В составе гостей отличился Джеррод Боуэн.

"Тоттенхэм" – "Вест Хэм" - 2:1 (2:1)

Голы: Бергвейн, 29 - 1:0, Боуэн, 32 - 1:1, Лукас Моура, 34 - 2:1

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти (Танганга, 83), Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Эмерсон, 83), Лукас Моура (Уинкс, 61), Хейбьерг, Скипп (Алли, 77), Кейн, Бергвейн (Сон Хын Мин, 61).

"Вест Хэм": Ареоля, Эшби (Ярмоленко, 80), Доусон, Диоп, Джонсон, Масуаку, Лансини (Форнальс, 68), Влашич (Бенрахма, 68), Соучек, Райс, Боуэн.

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