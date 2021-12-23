"Тоттенхэм" вышел в полуфинал Кубка лиги
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В матче 1/4 финала Кубка английской лиги "Тоттенхэм" обыграл "Вест Хэм" и завоевал путевку в полуфинал.
Победу "шпорам" принесли голы Стевена Бергвейна и Лукаса Моуры. В составе гостей отличился Джеррод Боуэн.
"Тоттенхэм" – "Вест Хэм" - 2:1 (2:1)
Голы: Бергвейн, 29 - 1:0, Боуэн, 32 - 1:1, Лукас Моура, 34 - 2:1
"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти (Танганга, 83), Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Эмерсон, 83), Лукас Моура (Уинкс, 61), Хейбьерг, Скипп (Алли, 77), Кейн, Бергвейн (Сон Хын Мин, 61).
"Вест Хэм": Ареоля, Эшби (Ярмоленко, 80), Доусон, Диоп, Джонсон, Масуаку, Лансини (Форнальс, 68), Влашич (Бенрахма, 68), Соучек, Райс, Боуэн.
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|М
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
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|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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