"Тоттенхэм" – "Ювентус" – 1:2 (обзор)

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"Тоттенхэм" – "Ювентус" – 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ювентусом" (1:2).

Видео: "Тоттенхэм" –  "Ювентус".

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