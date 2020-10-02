"Тоттенхэм" забил семь голов в еврокубковом матче впервые за 37 лет

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"Тоттенхэм" забил семь голов в еврокубковом матче впервые за 37 лет

В матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы "Тоттенхэм" дома деклассировал "Маккаби" из Хайфы со счётом 7:2.

Как сообщает Gracenote Live, "шпоры" забили 7 голов в одной еврокубковой игре впервые с 1983 года.

37 лет назад "Тоттенхэм" разгромил ирландскую "Дрогеду Юнайтед" со счётом 8:0 в Кубке УЕФА.

Не пропустите: "Тоттенхэм" узнал соперника по 1/4 финала Кубка английской лиги. | http://soccernews.ru
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