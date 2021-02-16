"Тоттенхэм" задумался о смене Моуринью. Есть кандидат

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"Тоттенхэм" задумался о смене Моуринью. Есть кандидатВ "Тоттенхэме" всерьез задумались о смене главного тренера после ряда неудачных игр команды. Жозе Моуринью может покинуть свой пост уже в ближайшее время.

Как сообщает Daily Mail, главным кандидатом на замену является Брендан Рождерс, который в этом сезоне тренирует "Лестер". В данный момент руководство "шпор" обсуждает вопрос о предложении 48-летнему специалисту.

Напомним, Моуринью назначен главным тренером "Тоттенхэма" в ноябре 2019 года.
В сезоне 2020/2021 в АПЛ лондонцы занимают 9-е место, набрав 36 очков после 23 игр. "Лестер" расположился на 3-й строчке таблицы, имея в активе 46 баллов в 24 матчах. 

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