"Тоттенхэм" задумался о смене Моуринью. Есть кандидат
В "Тоттенхэме" всерьез задумались о смене главного тренера после ряда неудачных игр команды. Жозе Моуринью может покинуть свой пост уже в ближайшее время.
Как сообщает Daily Mail, главным кандидатом на замену является Брендан Рождерс, который в этом сезоне тренирует "Лестер". В данный момент руководство "шпор" обсуждает вопрос о предложении 48-летнему специалисту.
Напомним, Моуринью назначен главным тренером "Тоттенхэма" в ноябре 2019 года.
В сезоне 2020/2021 в АПЛ лондонцы занимают 9-е место, набрав 36 очков после 23 игр. "Лестер" расположился на 3-й строчке таблицы, имея в активе 46 баллов в 24 матчах.
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|Команда
|М
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|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|5
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
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