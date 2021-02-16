"Тоттенхэм" задумался о смене Моуринью. Есть кандидат

В "Тоттенхэме" всерьез задумались о смене главного тренера после ряда неудачных игр команды. Жозе Моуринью может покинуть свой пост уже в ближайшее время.

Как сообщает Daily Mail, главным кандидатом на замену является Брендан Рождерс, который в этом сезоне тренирует "Лестер". В данный момент руководство "шпор" обсуждает вопрос о предложении 48-летнему специалисту.