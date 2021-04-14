"Тоттенхэм" заинтересовался в нападающем "Штутгарта"
Фото: Твиттер @VfB
"Тоттенхэм" обратил внимание на форварда "Штутгарта" Сашу Калайджича и попробует его купить в ближайшее трансферное окно, сообщает Eurosport.
Австриец может стать теоретической заменой для основного голеодора "шпор" Харри Кейна.
Кроме англичан в услугах футболиста заинтересован также "РБ Лейпциг".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего нападающего в 17 млн. евро.
В сезоне 2020/2021 Калайджич выходил на поле в 30 матчах, в которых смог отметиться 15 голами и четырьмя результативными передачами.
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|27
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|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18