"Тоттенхэм" заинтересовался в нападающем "Штутгарта"

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"Тоттенхэм" обратил внимание на форварда "Штутгарта" Сашу Калайджича и попробует его купить в ближайшее трансферное окно, сообщает Eurosport.

Австриец может стать теоретической заменой для основного голеодора "шпор" Харри Кейна.

Кроме англичан в услугах футболиста заинтересован также "РБ Лейпциг".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего нападающего в 17 млн. евро.

В сезоне 2020/2021 Калайджич выходил на поле в 30 матчах, в которых смог отметиться 15 голами и четырьмя результативными передачами.