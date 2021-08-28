"Тоттенхэм" заинтересован в аренде защитника "Барселоны"

Фото инстаграм Эмерсона Апаресидо

Лондонский "Тоттенхэм" нацелился на флангового защитника "Барселоны" Эмерсона Апаресидо, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "шпоры" хотят взять в аренду игрока, который только этим летом вернулся в каталонский клуб из "Бетиса".

Рыночная стоимость 22-летнего бразильского фулбека оценивается в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Эмерсон принял участие в обоих матчах "Барсы" в Ла Лиге.

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