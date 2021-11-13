"Тоттенхэм" заинтересован в бельгийском форварде

Фото инстаграм Шарля де Кетеларе

Нападающий "Брюгге" Шарль де Кетеларе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, на 20-летнего футболиста нацелился лондонский "Тоттенхэм", который будет усиливать состав в январе под нового тренера Антонио Конте.

Конкуренцию "шпорам" в гонке за перспективным бельгийцем готов составить "Милан".

В текущем сезоне де Кетеларе сыграл за "Брюгге" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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