"Тоттенхэм" заинтересован в бельгийском форварде

Теги тоттенхэмклуб брюггемиланшарль де кетеларетрансферы

"Тоттенхэм" заинтересован в бельгийском форварде

Фото инстаграм Шарля де Кетеларе

Нападающий "Брюгге" Шарль де Кетеларе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, на 20-летнего футболиста нацелился лондонский "Тоттенхэм", который будет усиливать состав в январе под нового тренера Антонио Конте.

Конкуренцию "шпорам" в гонке за перспективным бельгийцем готов составить "Милан".

В текущем сезоне де Кетеларе сыграл за "Брюгге" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Тоттенхэм" намерен усилиться хавбеком "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии

Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов