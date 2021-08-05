"Тоттенхэм" заинтересован в подписании Коутиньо

Теги барселонатоттенхэмфилиппе коутиньохарри кейнтрансферы

"Тоттенхэм" заинтересован в подписании КоутиньоФото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в "Тоттенхэме", сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, трансфер может состоятся в случае продажи "шпорами" Харри Кейна.

Представитель бразильца Киа Джурабчиан уже общался с представителями «Тоттенхэма».

Если лондонцы сумеют выручить за Кейна около 150-180 миллионов евро, то смогут качественно усилить сразу несколько позиций. И Коутиньо – один из игроков, которые могут быть куплены.

В прошедшем сезоне футболист забил 2 гола и отдал 2 голевых паса в 12 матчах Ла Лиги.

Также не пропустите: "Ницца" арендовала голкипера ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Снейдер: "Водка стала моим лучшим другом в Мадриде"

Снейдер: "Водка стала моим лучшим другом в Мадриде"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов