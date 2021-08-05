"Тоттенхэм" заинтересован в подписании Коутиньо

Фото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в "Тоттенхэме", сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, трансфер может состоятся в случае продажи "шпорами" Харри Кейна.

Представитель бразильца Киа Джурабчиан уже общался с представителями «Тоттенхэма».

Если лондонцы сумеют выручить за Кейна около 150-180 миллионов евро, то смогут качественно усилить сразу несколько позиций. И Коутиньо – один из игроков, которые могут быть куплены.

В прошедшем сезоне футболист забил 2 гола и отдал 2 голевых паса в 12 матчах Ла Лиги.

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