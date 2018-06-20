"Тоттенхэм" заинтересован в подписании ведущего защитника "Барселоны"

Лондонский "Тоттенхэм" заинтересован в подписании ведущего защитника каталонской "Барселоны" Жорди Альбы, информирует sport.es.

Так, по сведениям источника, "шпоры" внимательно следят за ситуацией с продлением контракта 29-летнего бека с его клубом. В случае, если стороны не смогут договориться о пролонгации сотрудничества, лондонцы будут готовы предпринять попытки подписать игрока "сине-гранатовых".

В завершившемся сезоне Альба забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач в 48 матчах за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" установил отдельную цену на Мартиаля для "Тоттенхэма". | soccernews.ru