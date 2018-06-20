"Тоттенхэм" заинтересован в подписании ведущего защитника "Барселоны"

Теги тоттенхэмжорди альбабарселона

"Тоттенхэм" заинтересован в подписании ведущего защитника "Барселоны"Лондонский "Тоттенхэм" заинтересован в подписании ведущего защитника каталонской "Барселоны" Жорди Альбы, информирует sport.es.

Так, по сведениям источника, "шпоры" внимательно следят за ситуацией с продлением контракта 29-летнего бека с его клубом. В случае, если стороны не смогут договориться о пролонгации сотрудничества, лондонцы будут готовы предпринять попытки подписать игрока "сине-гранатовых".

В завершившемся сезоне Альба забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач в 48 матчах за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" установил отдельную цену на Мартиаля для "Тоттенхэма". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов