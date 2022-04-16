"Тоттенхэм" заинтересован в подписании защитника "Атлетико"

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"Тоттенхэм" заинтересован в подписании защитника "Атлетико"

Фото: твиттер Эрмосо\Автор неизвестен

"Тоттенхэм" заинтересован в подписании испанского защитника мадридского "Атлетико" Марио Эрмосо грядущим летом, сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб видит в кандидатуре 26-летнего испанского центрального защитника идеальный вариант для усиления линии обороны.

Ранее сообщалось, что главный тренер "шпор" Антонио Конте хочет в свою команду подписать игрока на позицию левого центрального защитника, у которого левая рабочая нога и хороший первый пас.

В нынешнем сезоне Эрмосо сыграл в 32 матчах "Атлетико" во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и отдал одну результативную передачу.

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