"Тоттенхэм" заинтересован в возвращении Бэйла

Лондонский "Тоттенхэм" может этим летом подписать вингера "Реала" Гарета Бэйла, сообщает Football Insider.

По сведениям издания, "шпоры" готовы сделать официальное предложение по переходу валлийца ближе к закрытию трансферного окна.

Скорее всего, английский клуб попытается арендовать 31-летнего футболиста при условии, что "сливочные" продолжат ему платить часть зарплаты.

Напомним, что Бэйл уже выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год, после чего ушёл в "Реал" за 101 миллион евро.

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