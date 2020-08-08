"Тоттенхэм" заинтересован в возвращении Бэйла

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"Тоттенхэм" заинтересован в возвращении Бэйла

Лондонский "Тоттенхэм" может этим летом подписать вингера "Реала" Гарета Бэйла, сообщает Football Insider.

По сведениям издания, "шпоры" готовы сделать официальное предложение по переходу валлийца ближе к закрытию трансферного окна.

Скорее всего, английский клуб попытается арендовать 31-летнего футболиста при условии, что "сливочные" продолжат ему платить часть зарплаты.

Напомним, что Бэйл уже выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год, после чего ушёл в "Реал" за 101 миллион евро.

Не пропустите: "Тоттенхэм" согласовал переход экс-полузащитника "Баварии". | http://soccernews.ru
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