"Тоттенхэм" заинтересован в возвращении Эриксена

Лондонский "Тоттенхэм" хочет вернуть в команду полузащитника Кристиана Эриксена.

Напомним, что звёздный датчанин только в январе сменил клуб, перейдя в миланский "Интер".

Эриксену пока не удалось стать ключевым игроком "нерадзурри", тем не менее, возвращаться в Англию он не планирует.

В составе "Интера" хавбек провёл 26 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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