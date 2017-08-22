"Тоттенхэм" заплатит за Орье более 25 миллионов евро

Защитник ПСЖ Серж Орье в ближайшее время станет игроком "Тоттенхэма", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, "шпоры" заплатят за 24-летнего ивуарийца более 25 миллионов евро. Вскоре о сделке будет объявлено официально.

Напомним, что "Тоттенхэм" покупает Орье, чтобы заменить Кайла Уокера, который этим летом перебрался в "Манчестер Сити".

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