"Тоттенхэм" завершает сделку по трансферу Голлини из "Аталанты"

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"Тоттенхэм" завершает сделку по трансферу Голлини из "Аталанты"Фото: инстаграм Голлини/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, голкипер "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини в скором времени станет игроком "Тоттенхэма".

По информации источника, на данный момент английский клуб завершает оформление документов. Сделка будет подтверждена в ближайшее время.

"Шпоры" возьмут вратаря в аренду до лета 2022 года с возможностью продления соглашения до лета 2023 года и опцией выкупа в размере 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Голлини сыграл 25 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых пропустил 27 голов.

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