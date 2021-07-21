"Тоттенхэм" завершает сделку по трансферу Голлини из "Аталанты"

Фото: инстаграм Голлини/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, голкипер "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини в скором времени станет игроком "Тоттенхэма".

По информации источника, на данный момент английский клуб завершает оформление документов. Сделка будет подтверждена в ближайшее время.

"Шпоры" возьмут вратаря в аренду до лета 2022 года с возможностью продления соглашения до лета 2023 года и опцией выкупа в размере 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Голлини сыграл 25 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых пропустил 27 голов.

Также не пропустите: "Айнтрахт" хочет подписать норвежского таланта из "Милана". | http://soccernews.ru