"Тоттенхэм" зимой готов продать сразу пятерых футболистов
"Тоттенхэм" планирует продать несколько игроков в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Times.
По данным источника, в январе лондонцы готовы отпустить защитников Сержа Орье и Дэнни Роуза и полузащитников Эрика Дайера, Кристиана Эриксена и Виктора Ваньяму.
К такому решению пришел главный тренер команды Маурисио Почеттино, который недоволен результатами команды и считает, что составу нужна перестройка.
Из-за того, что клуб хочет продать футболистов, атмосфера в команде напряженная, так как игроки понимают, что с ними хотят расстаться.
После 8 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 11 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3