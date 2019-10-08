"Тоттенхэм" зимой готов продать сразу пятерых футболистов

"Тоттенхэм" планирует продать несколько игроков в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Times.



По данным источника, в январе лондонцы готовы отпустить защитников Сержа Орье и Дэнни Роуза и полузащитников Эрика Дайера, Кристиана Эриксена и Виктора Ваньяму.



К такому решению пришел главный тренер команды Маурисио Почеттино, который недоволен результатами команды и считает, что составу нужна перестройка.



Из-за того, что клуб хочет продать футболистов, атмосфера в команде напряженная, так как игроки понимают, что с ними хотят расстаться.



После 8 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 11 баллов.

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