"Тоттенхэму" не удалось заполучить лидера "Астон Виллы"

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"Тоттенхэму" не удалось заполучить лидера "Астон Виллы"

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш принял решение отказаться от предложения "Тоттенхэма".

Как сообщает Sky Sports, это связано с выходом "львов" в АПЛ. Напомним, что плей-офф "Астон Вилла" одержала победу над "Дерби Каунти" (2:1).

Действующий контракт Грилиша с клубом рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне он провел 35 игр, в которых отметился шестью голами и семью ассистами.

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