"Тоттенхэму" нужен хавбек "Барселоны"

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"Тоттенхэму" нужен хавбек "Барселоны"Лондонский "Тоттенхэм" возобновил свой интерес к полузащитнику каталонской "Барселоны" Андре Гомешу, информирует Metro.

По сведениям издания, предпринять попытки подписать 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" "шпоры" планируют предпринять уже в зимнее трансферное окно. В трансфере португальца заинтересован лично главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино.

В нынешнем сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, "Тоттенхэм" назвал цену на Кейна. | soccernews.ru

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