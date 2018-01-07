"Тоттенхэму" нужен хавбек "Барселоны"

Лондонский "Тоттенхэм" возобновил свой интерес к полузащитнику каталонской "Барселоны" Андре Гомешу, информирует Metro.

По сведениям издания, предпринять попытки подписать 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" "шпоры" планируют предпринять уже в зимнее трансферное окно. В трансфере португальца заинтересован лично главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино.

В нынешнем сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, "Тоттенхэм" назвал цену на Кейна. | soccernews.ru