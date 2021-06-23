"Тоттенхэму" отказал экс-тренер "Реала"
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
Как сообщает Cadena SER, "Тоттенхэм" хотел назначить на пост главного тренера команды Хулена Лопетеги, который ранее работал в "Реале", а сейчас руководит "Севильей".
Президент андалусийского клуба Хосе Кастро рассказал, что Лопетеги отказал английскому клубу.
"Он получил предложения, которые даже не стал выслушивать. Было головокружительное предложение. Хулен позвонил и рассказал мне.
Некоторые тренеры больше руководствуются экономическими факторами, но Хулен понимает, что ему у нас хорошо. И он даже сказал, что было бы очень сложно найти лучшее место для работы", – отметил Кастро в интервью Cadena SER.
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