Тотти: "Буффон хочет играть до 50 лет"
Легендарный итальянский футболист Франческо Тотти уверен, что вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру, несмотря на солидный возраст.
"Джиджи хочет играть до 50 лет. Но он сможет выступать ещё два-три сезона. К тому же, он запасной голкипер", - цитирует Тотти Football Italia.
Напомним, что в январе культовому стражу ворот исполнилось 42 года.
Ранее сообщалось, что Буффон готов продлить контракт с "Ювентусом" до конца сезона 2020/21.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16