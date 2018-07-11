Тотти дал оценку организации ЧМ-2018

Легенда итальянского футбола Франческо Тотти дал оценку организации Чемпионата Мира 2018 года, который проходит в России.

"Чемпионат Мира организован на должной для такого большого события высоте" - сказал Тотти.

Также бывший капитан "Ромы" поделился мнением о выступлении сборной России на домашнем мундиале.

"Меня удивила сборная России, она выбила в плей-офф команду Испании и прошла путь, который мало кто мог прогнозировать" - отметил "Император".

Напомним, что сборная России вылетела в четвертьфинале ЧМ-2018, уступив в серии пенальти Хорватии.

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