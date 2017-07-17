Тотти: "Футбол был для меня всем - моей страстью"

Легенда "Ромы" Франческо Тотти рассказал о следующем этапе в своей карьере.

"Хочу начать с конца моей карьеры. 28 мая - исторический день, который очень сильно на меня повлиял. Этот день навсегда останется со мной. Сложно объяснить все чувства и эмоции, которые я испытал в этот день.

Моя глава футболиста закончена, теперь начинается другая важная глава в роли директора. Надеюсь сделать то же, что я делал на зеленом поле. Футбол был для меня всем - моей страстью, то, что задевало струны в моей душе.

Теперь я начинаю с самого начала. Это новая фаза и начало нового приключения. У меня будет время, чтобы втянуться в клубную структуру и почувствовать, на какой должности я буду приносить пользу и которая будет мне подходить" - приводит слова Тотти официальный сайт "Ромы".

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