Тотти хочет стать техническим директором "Ромы". "Император" уже выбрал нового тренера для команды

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти рассчитывает получить новую должность в римском клубе, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "Император" претендует на пост технического директора "волков".

До недавнего времени 42-летний функционер являлся помощником Мончи, бывшего спортивного директора клуба.

Если Тотти удастся получить повышение, то он будет предлагать назначить Даниэле де Росси главным тренером "Ромы".

Контракт 35-летнего футболиста с "джалоросси" истекает в июне этого года.

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