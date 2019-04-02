Тотти хочет стать техническим директором "Ромы". "Император" уже выбрал нового тренера для команды

Теги ромафранческо тоттиданиэле де росси

Тотти хочет стать техническим директором "Ромы". "Император" уже выбрал нового тренера для команды

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти рассчитывает получить новую должность в римском клубе, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "Император" претендует на пост технического директора "волков".

До недавнего времени 42-летний функционер являлся помощником Мончи, бывшего спортивного директора клуба.

Если Тотти удастся получить повышение, то он будет предлагать назначить Даниэле де Росси главным тренером "Ромы".

Контракт 35-летнего футболиста с "джалоросси" истекает в июне этого года.

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