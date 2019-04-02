Тотти хочет стать техническим директором "Ромы". "Император" уже выбрал нового тренера для команды
Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти рассчитывает получить новую должность в римском клубе, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "Император" претендует на пост технического директора "волков".
До недавнего времени 42-летний функционер являлся помощником Мончи, бывшего спортивного директора клуба.
Если Тотти удастся получить повышение, то он будет предлагать назначить Даниэле де Росси главным тренером "Ромы".
Контракт 35-летнего футболиста с "джалоросси" истекает в июне этого года.
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