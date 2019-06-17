Тотти может отправиться в "Сампдорию"

"Сампдория" заинтересована в услугах Франческо Тотти.

Как сообщает Football Italia, "блучеркьяти" готовы предоставить Тотти должность в руководстве клуба. Напомним, что ранее Тотти покинул пост технического директора "Ромы".

Тотти всю свою карьеру футболиста провел в "Роме". Он выступал за клуб с 1992 по 2017 год. В составе "волков" он завоевал пять трофеев.

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