Тотти может получить должность в "Реале"

"Реал" задумался над приглашением легенды "Ромы" Франческо Тотти.

Как сообщает Football Espana, президент "сливочных" Флорентино Перес готов предложить итальянцу роль посла клуба.

Напомним, что Тотти с 2017 года являлся спортивным директором "Ромы", однако из-за разногласий с руководством покинул клуб.

Ранее Тотти неоднократно утверждал, что "Реал" хотел его подписать в 2001 и 2004 годах, однако он отклонял предложения.

Читайте также: Тотти может отправиться в "Сампдорию". | http://soccernews.ru