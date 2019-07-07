Тотти может получить должность в "Реале"
"Реал" задумался над приглашением легенды "Ромы" Франческо Тотти.
Как сообщает Football Espana, президент "сливочных" Флорентино Перес готов предложить итальянцу роль посла клуба.
Напомним, что Тотти с 2017 года являлся спортивным директором "Ромы", однако из-за разногласий с руководством покинул клуб.
Ранее Тотти неоднократно утверждал, что "Реал" хотел его подписать в 2001 и 2004 годах, однако он отклонял предложения.
Читайте также: Тотти может отправиться в "Сампдорию". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Сборная США - победитель женского Чемпионата Мира
-
"Краснодар" уступил "Крыльям Советов", "Уфа" разгромила "Вакер"
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать Погба при одном условии
-
Дани Алвес все еще на карандаше у "Барселоны"
-
2
Месси: "Аргентина покидает Кубок Америки с наградой, но с чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив"
-
"Ростов" проиграл "Ганноверу" в товарищеском матче
-
Де Лигт сомневается в переходе в "Ювентус"
-
Тотти может получить должность в "Реале"
-
"Зениту" интересен защитник "Милана"
-
Доннарумма решил остаться в "Милане"
-
Сутормин близок к переходу в "Зенит"
-
Малафеев принял участие в популярном челлендже
-
Адвокат экс-супруги Глушакова прокомментировал информацию о том, что футболист хотел получить от "Спартака" 1,5 миллиона евро наличными
-
3
Гризманн заплатит "Атлетико" 120 миллионов евро отступных и уйдет в "Барселону"
-
Фелиш: "Симеоне дает "Атлетико" невероятную энергетику, он мотивирует"
-
Витсель принял участие в челлендже по открыванию бутылки
-
Клопп признался, что к победам легко привыкнуть
-
Дзагоев заявил, что хочет продолжать играть за сборную России
-
Ракитич: "Когда я смотрел, как Рокки бился с Иваном Драго, думал о матче с сборной России"
-
ПСЖ - единственный клуб, сделавший "Лацио" предложение по Милинковичу-Савичу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32