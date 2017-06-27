Тотти может продолжить карьеру в Японии

Экс-капитан "Ромы" Франческо Тотти получил предложение от японского клуба, об этом в своём твиттере сообщил известный журналист Танкреди Палмери.

По его информации, в услугах 40-летнего итальянца заинтересован "Токио Верди". Также отмечается, что "Император" запросил зарплату в размере трёх миллионов евро в год.

Напомним, что этим летом контракт Тотти с "Ромой" истёк и сейчас он является свободным агентом.



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