Тотти может стать агентом Инсинье

Легендарный форвард "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти может стать агентом игрока "Наполи" Лоренцо Инсинье, передает Football Italia.

Напомним, футболист недавно расторг контракт с агентом Мино Райолой и теперь ему нужен новый представитель.

Тотти недавно открыл собственное скаутинговое агентство, поэтому может стать агентом форварда.

В своем инстаграме экс-игрок пошутил о том, что он уже договорился с Инсинье.

Тотти играл в составе "Ромы" с 1989 по 2017 год. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Италии и дважды стал победителем Кубка страны и Суперкубка Италии. С 2017-го он был спортивным директором римского клуба, однако спустя два года покинул свой пост.

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