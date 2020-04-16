Тотти может стать агентом Инсинье

Теги франческо тоттилоренцо инсиньенаполи

Тотти может стать агентом Инсинье

Легендарный форвард "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти может стать агентом игрока "Наполи" Лоренцо Инсинье, передает Football Italia.

Напомним, футболист недавно расторг контракт с агентом Мино Райолой и теперь ему нужен новый представитель. 

Тотти недавно открыл собственное скаутинговое агентство, поэтому может стать агентом форварда.

 В своем инстаграме экс-игрок пошутил о том, что он уже договорился с Инсинье.

Тотти играл в составе "Ромы" с 1989 по 2017 год. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Италии и дважды стал победителем Кубка страны и Суперкубка Италии. С 2017-го он был спортивным директором римского клуба, однако спустя два года покинул свой пост.

А еще: Тотти сделал прогноз, чем завершится прерванный сезон Серии А| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут быть перенесены на конец августа

Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут быть перенесены на конец августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов