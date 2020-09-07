Тотти может вернуться в "Рому"

Легендарный капитан "Ромы" Франческо Тотти может в ближайшее время получить должность в римском клубе.

По информации Calciomercato, кандидатура 43-летнего итальянца рассматривается в качестве нового технического директора "волков" с перспективой повышения до вице-президента.

На возвращении в "Рому" бывшего нападающего настаивает новый владелец клуба Дэн Фридкин.

Напомним, что Тотти провёл всю карьеру в столичной команде и выиграл с ней пять трофеев.

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